شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: متابعة دقيقة لمتلقى اللقاح.. ولا أعراض حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن خطة إعطاء اللقاح ضد كورونا واضحة، حيث المرحلة الأولى تشمل الخط الأول للدفاع وهى الأطقم الطبية، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصرى، أنه يتم إعطاء الجرعة الثانية للقاح بعد 21 يوما، مشيرا إلى أنه سيكون هناك متابعة دقيقة للأطباء لمعرفة أمان وفعالية اللقاح، وحتى هذه اللحظة لم تظهر أى أعراض على من تلقوا لقاح كورونا.

وأشار إلى أن الفكرة التي تم تصنيع اللقاح بها مستخدمة في كثير من اللقاحات وأمانه وفعاليته مضمونة، كما أن الدراسات التي أجريت أثبتت فعالية وأمان اللقاح، موضحا أن الآثار الجانبية للقاح مقبولة من ارتفاع بسيط لدرجات الحرارة أو تنمل في العضلات وكلها تستجيب للمسكنات الطبيعية ولا تزيد عن 24 ساعة.