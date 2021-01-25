شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا للمواطنين بـ 100 جنيه ومجانا لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، استلام دفعات إضافية من لقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، مضيفة: "ولكن مش هقدر أعلن عن عددها لحين وصولها.. إحنا دفعنا فلوسها والدفعات هتيجي".

وقالت هالة زايد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، إن وزارة الصحة أجرت حصر لكل الأطقم الطبية تمهيدا لمنحهم لقاح كورونا، وتابعت: "عملنا تعاقدات لـ100 مليون جرعة للقاح كورونا.. وبرنامج التوريد بيقى وصول كل الجرعات على فترات زمنية ليست بعيدة".

وأوضحت أن مصر أول دولة أفريقية حصلت على لقاح كورونا، وأول دولة أيضا بالقارة قامت بتطعيم مواطنيها به، متابعه: "كل دفعة تأتى إلينا من لقاح كورونا يتم تحليلها بطريقة معينة على 4 تجارب فى مصر، قبل أن يتم الإفراج عنها وهذه العملية لن تستغرق وقت طويل".

وتابعت: "الأطقم الطبية وغير القادرين سيحصلون على اللقاح مجانا، لأن الأطباء أول الناس المعرضين لخطر الفيروس، أما غير القادرين فنعرفهم تماما بمجرد دخول الرقم القومى على السيستم.. أما باقى المواطنين سيدفعون رسوم بسيطة مقابل تلقى اللقاح، ولن تتخطى 100 جنيه للجرعة".

وأردفت: "غير القادرين من المواطنين غير المسجلين على تكافل وكرامة، يمكنهم عمل نموذج اجتماعى فى المستشفى لطلب تلقى اللقاح مجانا وسيتم توفيره له.. لن يكون العائق المالى عائق أمام أى مواطن فى تلقى اللقاح"، مشيره إلى أنه لن يتم تطعيم المواطنين أقل من 18 عاما والسيدات الحوامل، حتى تثبت التجارب عكس ذلك.

وأشارت إلى أن مصر ستحصل على 20% من احتياجاتها من لقاح كورونا من شركة "جافى" ويمكن أن تصل النسبة إلى 40 مليون جرعة، مستكمله: "الأسبوع الجمقبل لو جالنا شحنة من لقاح أسترازينيكا هنبأ فى إعطاء اللقاح للمواطنين.. نحن لم ولن نسجل أى لقاح نحصل عليه بدون التأكد من مأمونيته وفعالياته ثم يأخذ موافقة الطوارئ".

وعن تلقى كبار السن جرعات لقاح كورونا بعد الانتهاء من الأطقم الطبية، قالت: "ابتداءً من نصف الشهر المقبل سنعلن عن تطعيم كبار السن.. لقاح أسترازينيكا وسينوفاك الصينى وسبوتنيك الروسى اقتربوا من الحصول على موافقة الطوارئ".