شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: قصف إثيوبى على منطقة أبو طيور والجيش السودانى يرد بقصف داخل إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك قصف إثيوبي على منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد بقصف داخل إثيوبيا.

وقبلها قال ‏وزير خارجية إثيوبيا، إن النزاع الحدودي مع السودان تفاقم، ونعمل على حله سلميا، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، قال عضو مجلس السيادة السودانى محمد الفكى سليمان لقناة العربية، إنه تم زيادة عدد القوات فى دارفور لحماية المدنيين، ولو أردنا الحرب مع إثيوبيا لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه يجب استرداد كافة أراضى السودان على الحدود مع إثيوبيا، وأنه ليس من مصلحة الإقليم وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا.