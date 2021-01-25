شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أمنية مُحكمة لتأمين دور الثمانية بكأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء شريف طلعت مدير إدارة التدريب بـ"الإفريقية للأمن والحراسة" المشرف علي صالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر التي تقام بها بعض مباريات كأس العالم لليد، الشكر للقيادة السياسية علي استضافتها للبطولة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد، معتبرًا أن نجاح البطولة يعد إنجازا جديدا يضاف لمصر علي المستوي المحلي والدولي، ويؤكد رؤية الدولة في قدرة العالم علي التعايش مع الظروف الراهنة بالاصرار والعزيمة والتخطيط الجيد.

وأشاد "طلعت" بالدعم اللامحدود الذي يوفره مجلس إدارة الشركة الأفريقية للأمن والحراسة بقيادة اللواء محمد نبيل الدسوقي واللواء محمود طاهر العضو المنتدب لإنجاح البطولة والتأكيد علي السمعة الطيبة للشركة ورجالها في مجال الخدمات الأمنية بشكل عام والأمن الرياضي بشكل خاص.

وأوضح "طلعت" أن مصر تستضيف البطولة في الفترة من 13 وحتي 31 يناير الجاري ، إلا أن العمل يجري علي قدم وساق منذ شهرين قبل الافتتاح، حيث شمل ذلك عمليات التخطيط والتأهيل والتدريب للأفراد والأجهزة والمعدات المستخدمة في تأمين البطولة ، حيث وجه اللواء محمد نبيل الدسوقي وااللواء محمود طاهر العضو المنتدب بضرورة اختيار عناصر من ذوي المؤهلات العليا، ليكونوا واجهة قادرة علي التعامل مع الوفود الأجنبية، بما يليق باسم مصر، ويوكد على مكانة الشركة، ومن هنا بدأت عملية الاعداد في اختيار أفراد ومشرفي التأمين من أصحاب الخبرات والمؤهلات، وتلي ذلك الانخراط في عمليات التدريب البدني والتلقين لمبادىء واجراءات التأمين وفق أعلي المستويات التدريبية المعمول بها دوليا، كما تم تأهيل المشاركين من الناحية النفسية والذهنية وتدريبهم علي مبادىء التعامل مع الأحداث والبطولات الدولية واختتمت عمليات التدريب بمحاكاة واقعية لحفلي الافتتاح والختام والمباريات.

وتابع: تم تشكيل غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة تحت إشراف اللواء مصطفى تمام المدير التنفيذي حيث تعمل للإشراف علي الصالات الأربعة وتضم نخبة من الخبراء الأمنيين وذلك لضمان السيطرة التامة علي كافة الأحداث والمجريات .

وأوضح "طلعت" أن البطولة تقام علي أربع صالات الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة والصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالإضافة إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من اكتوبر "صالة الدكتور حسن مصطفي"، وتم وضع خطة أمنية شاملة لكافة الخدمات الأمنية منذ لحظة وصول كأس البطولة بصحبة منتخب الدنمارك واستلام الكأس بمطار القاهرة الدولي وكذلك حفل الافتتاح والختام كما تشمل الصالات من الداخل والمدرجات والممرات وغرف تغيير الملابس وصالات المؤتمرات الصحفية و مقرات التدريب بالصالات الاربعة.

وعن صالة الدكتور حسن مصطفي، أشار "طلعت" إلى أن الصالة تتضمن نادي صحي ومقرا لاتحاد كرة اليد المصري ومقرا لأكاديمية التدريب للاتحاد الافريقي لكرة اليد وكذلك صالات تدريب فرعية بجانب الصالة الرئيسية بسعة 5200 متفرج، ويجري تأمينها بشكل كامل من جانب رجال الشركة الأفريقية وفق أحدث خطط ووسائل التأمين العالمية وتستضيف الصالة مباريات المجموعتين الخامسة التي تضم النمسا وسويسرا وفرنسا والنرويج والمجموعة الأولي التي تضم ألمانيا والمجر والاوروجواي وكاب فيردي ،وحتي الآن تسير الأمور بمنتهي السلاسة وفي حالة أمنية مستقرة وفقا لخطة التأمين الموضوعة ولقدرة وخبرة رجال الشركة الأفريقية وحكمة مجلس إدارتها وهو ما يثبت للعالم قدرة مصر وعظمة شعبها.