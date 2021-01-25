"حجب الروابط المسيئة ورفض وقف المهرجانات".. كيف نظمت أحكام الإداري عمل اليوتيوب في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عددًا من الأحكام القضائية المتعلقة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تنظم عمل الموقع داخل مصر.

أحد الأحكام الصادرة اليوم، تتعلق بحجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب" داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى.

حكم غلق اليوتيوب، جاء بعد صدور أحكام سابقة بذات الدعوى في شقها المستعجل بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة اليوم قضت المحكمة في شق الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلق اليوتيوب.

وقال محمد حامد سالم مقيم الدعوى لـ "الخليج 365"، إن حكم اليوم ليس نهائيًا، كونه حكم أول درجة ولا تزال هناك مرحلة تقاضي محتملة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف "سالم" أنه حال تقدم الخصوم بالقضية بطعون على الحكم، سيتم نظرها من جديد، كما حدث في الشق المستعجل.

أشار إلى أن حكم الإدارية العليا سيكون نهائيًا وباتًا في القضية، وواجب النفاذ باعتبار أنه لا يتم الطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى.

وأكد سالم، أنه حصل على حكم سابق في الدعوى في شقها المستعجل بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة اليوم قضت المحكمة في شق الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلق اليوتيوب، وحجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب" داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

من جانبه صرحت مصادر بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه يمكن غلق روابط اليوتيوب داخل مصر من الناحية الفنية، خاصة وأن هناك دولًا تحظر استخدام اليوتيوب والفيس بوك، مشيرا إلى أن حكم الوقوف سيؤدي إلى خسائر ضخمة للمعلنين على موقع اليوتيوب.

حكم آخر صدر من ذات المحكمة اليوم، يتعلق بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات.

واستندت المحكمة في حكمها على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى برفض الدعوى التي طالب بوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد ادعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد اادعاءه.

كما أن التقرير استند إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعي، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وذلك عند إيداعه صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوى.

وأوضح التقرير، أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف جميع القنوات والروابط على موقع اليوتيوب التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان عبء الإثبات يقع بحسب الأصل على عائق المدعي، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يؤيدعواه، كما أنه لم يقدم أي مستند توتؤيد ادعاؤه، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى بحالتها.