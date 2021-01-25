"شبكة دعارة بمدرسة في شبرا وغلق اليوتيوب في مصر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

حقيقة منع غواص من انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن حقيقة منع غواص من انتشال جثمان غريق بترعة الإسماعيلية.

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات مول بالشروق لتحديد هوية سيدة تركت رضيعها بالشارع

أمرت نيابة الشروق وبدر، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمول شهير بالشروق؛ لتحديد هوية سيدة تركت طفلًا أمام المول وسارعت بالمغادرة.

"تعالى استلم جثة أختك".. رعونة سائق تنهي حياة فتاة على طريق الواحات

لقيت فتاة مصرعها؛ صدمتها سيارة ميكروباص بطريق الواحات في نطاق محافظة الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود متوفاة بالطريق المُشار إليه.

حكم أولي.. القضاء الإداري يقضي بغلق "اليوتيوب" داخل مصر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني "يوتيوب"داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

عدم قبول دعوى تطالب بمنع محمد رمضان من الغناء والتمثيل

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ضد نقيب الموسيقيين، لإلزامه بعدم إصدار أي تصاريح للممثل محمد رمضان لإحياء أي حفلات.

حفظ التحقيقات في مصرع شاب وفتاة إثر حادث تصادم أعلى دائري البساتين

قررت نيابة البساتين، اليوم الأحد، حفظ التحقيقات في مصرع شاب وفتاة في سيارة ملاكي عقب دهس أتوبيس لهما.

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية اللوحات المعدنية لـ 28 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية"، لجلسة 28 مارس لضبط وإحضار المتهم.

لهذه الأسباب.. قضت المحكمة بإعدام المتهمين في قضية "فتاة المعادي"

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بإعدام المتهم الأول والثاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المعادي"، وبرأت المحكمة المتهم الثالث بالقضية.

شبكة دعارة بمدرسة بشبرا.. التحقيقات: "الحارس استغلها لاستقطاب الساقطات"

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة تحويل مدرسة إعدادية في مدرسة بالساحل في شبرا إلى وكر للدعارة، أن المتهمين كانوا يقيمون حفلات جنسية، داخل الفصول من خلال استقطاب الساقطات، وراغبي ممارسة الجنس، بمقابل مادي، مع استغلال كافة مرافق المدرسة في تسهيل عملهم الإجرامي، وتم ضبط المتهمين متلبسين بإقامة حفلة جنسية، داخل الفصول بالدور الأول بالمدرسة.

النقض.. تأييد السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 متهما إخوانيا في أحداث عنف دمياط

أيدت محكمة النقض، السجن المشدد 5 سنوات لـ23 متهما وبراءة 5 آخرين وإلغاء عقوبة الغرامة 500 جنيه لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية فى أحداث عنف دمياط.