شكرا لقرائتكم خبر عن منها إنهاء ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع.. 4 أهداف لمشروع قانون البوابة المصرية للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد موافقة لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، في اجتماعها مساء الأحد برئاسة النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة المكون من 18 مادة .

ننشر فى هذا التقرير، أهداف مشروع القانون الجديد كما ورد بالمذكرة الإيضاحية، التى أوضحتها النائبة نورا على.. وهم كالتالى:

1- مواكبة التطور التكنولوجي، في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

2- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من حماية المعتمرين من السماسرة والوسطاء، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، فضلاُ عن تنفيذ التزام الوزارة المختصة بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

3- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.

4- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.