شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: العالم توصل إلى 5 لقاحات.. ونسعى لضمان كميات كافية للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ما يحدث حاليا من بدء توزيع اللقاح، نتاج عملية طويلة المدى، امتدت عدة شهور، منذ بدء اجراء التجارب وتصنيع اللقاح الخاص بالفيروس، فكل الدولة، بما فيهم الرئيس ومجلس الوزراء والمسئولين، اشتركوا في المنظومة، حتى يكون هناك لقاح في مصر، ونوزعها على الأطقم الطبية.

وأضاف خلال برنامج «حديث القاهرة»، على القاهرة والناس مع خيري رمضان وكريمة عوض: «نسمع جميعا عن تطور الفيروس، ولكن اللقاح يحد من انتشار المرض، فهذا اللقاح ليس تطعيم بالمعنى المتعارف عليه، ولكن له فوائد لأنه يحد من كثافة الفيروس في المكان الموجود به التطعيمات، ويحد من شدة المرض، ومن المضاعفات الخطيرة لكورونا».

وتابع: «تواصلنا مع كل المؤسسات العالمية الخاصة باللقاح، والمؤسسة المعنية بتوزيع اللقاحات، التي ستوفرها بالعدالة للعالم كله، وحتى الان ما تم انتاجه، أعدادها ليست كبيرة، ولذلك سعينا إلى تصنيع اللقاح، والشركات تقول إنه لكى يتم تغطية العالم، سيستمر الإنتاج حتى نهاية 2021، فنحن نسعى في كل الاتجاهات لتوفير اللقاحات».

وأردف: «اللقاحات المتاحة عالميا 5، وآخر لقاح سيحصل على تصريح خلال شهر أو أقل، وهو جونسون آند جونسون، فهناك اثنين من أمريكا، واثنين من الصين، وآخر من روسيا، ومازال تحت التجارب في مصر، أما السادس في الطريق للحصول على الموافقة».

وكشف: «نسعى لتنويع مصادر اللقاحات، ونضمن كميات كافية للشعب المصرى، فالبعض يسأل عن ضمان الفاعلية، فنقول إن كل اللقاحات، لابد أن نتأكد من صلاحيتها وضمان أمنها حتى الان، من خلال التأكد أن بلد المنشأ اعتمدت اللقاح».

واستطرد: «الـ 100 مليون جرعة سيدعموا 50 مليون شخص، لأن الشخص يحصل على جرعتين، لأنه حتى الان، اللقاحات ليست لمن أقل من 16 عام، ولدينا 3 أولويات، القطاع الطبى، ثم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم تأتى الفئات الأخرى».

وعن انخفاض أعداد الاصابات، قال عوض تاج الدين: «وصلنا الذروة في شهر ديسمبر، فالمرض لم يكن اختفى، وصعودنا كان أفقيا وليس رأسيا، وهذا التوقع موجود لدينا منذ نهاية الموجة الأولى في سبتمبر وأكتوبر، كما أن الاجراءات وتطبيق المحاذير والغرامات والحد من تكدس المواطنين، وغلق بعض الأنشطة، ثم أجازة نصف العام، ساهموا في تقليل الاصابات، ولكن الوفيات فالأعداد المعلنة ليست الأعداد الحقيقية، وأيضا الحالات التي تتوفى تكون حالات شديدة في المرض».