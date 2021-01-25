شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن سبب وفاة عبلة الكحلاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزيرة الصحة، هالة زايد، تفاصيل وفاة الإسلامية عبلة الكحلاوي، مساء الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال زايد، في مداخلة مع عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، على شاشة «إم بي سي مصر»، إن عبلة الكحلاوي، أصيبت بكورونا ولكنها وصلت للمستشفى من أجل تلقى العلاج في وقت متأخر.

وتابعت: «وصولها متأخرة للمستشفى من أجل العلاج، هو السبب، لذلك من الضروري على كبار السن الذهاب فوراً للمستشفيات في حالة تعرضهم للإصابة»، وأضافت: «صباح اليوم، كانت حالتها الصحية متدهورة بشكل كبير»، وقدّمت زايد التعازي للشعب المصري وأسرة الكحلاوي في وفاتها.

وأعلنت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، غدا الاثنين، بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات.

الكحلاوي وُلدت 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن، هي ابنة الفنان محمد الكحلاوي، وتولّت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات.

خلال مسيرتها الدعوية، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية عبر عدد من القنوات الفضائية، وكان لها الكثير من الدروس الدعوية في عدد من المساجد.