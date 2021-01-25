شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: سنحتاج إلى لقاح كورونا بشكل دائم في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تمنيها أن يكون البدء في اعطاء لقاح كورونا انحسار للوباء، مشيرة إلى أن «مصر أول دولة أفريقية تحصل على اللقاح، واول دولة أفريقية تبدء في إعطاء اللقاح لمواطنيها».

وأشارت «زايد»، خلال لقاء خاص عبر «سكايب» ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أن «العالم يتمنى أن يشهد فيروس كورونا تحورات تؤدي إلى إضعافه ليكون مثل الأنفلونزا الموسمية، وإلا سيكون احتياجنا للقاح احتياج دائم».