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لميس الحديدي تنعى عبلة الكحلاوي: «كانت رمزًا للخير والعطاء»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الإعلامية لميس الحديدي الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي توفيت، مساء الأحد، إثر إصابتها بفيروس المستجد.

وقالت الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، مساء الأحد، إن «عبلة الكحلاوي كانت إنسانة خيرة جدًا، ومكنش فينا حد بيتعب إلا وتسأل عليه، ومكنش فيه حد يغيب إلا وتسأل عنه»، مضيفة: «الداعية الراحلة بالنسبة لنا رمزًا للخير والعطاء».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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