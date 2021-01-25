شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي تنعى عبلة الكحلاوي: «كانت رمزًا للخير والعطاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الإعلامية لميس الحديدي الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي توفيت، مساء الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، مساء الأحد، إن «عبلة الكحلاوي كانت إنسانة خيرة جدًا، ومكنش فينا حد بيتعب إلا وتسأل عليه، ومكنش فيه حد يغيب إلا وتسأل عنه»، مضيفة: «الداعية الراحلة بالنسبة لنا رمزًا للخير والعطاء».