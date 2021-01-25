شكرا لقرائتكم خبر عن يختصر الرحلة لساعتين وينقل 6 ملايين طن بضائع سنويًا.. بدء الرفع المساحي للقطار السريع «الغردقة- الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة النقل أولى الخطوات التنفيذية لتحديد مسار الخط الثاني للقطار السريع والذي سيتم تنفيذه بين مدن الغردقة وسفاجا وقنا ثم الأقصر، وذلك لربط مناطق التصنيع والخامات في سفاجا وقنا بموانئ التصدير، والجانب الآخر لتنفيذ برامج السياحة وخاصة سياحة اليوم الواحد، عبر قطار سريع من الغردقة للأقصر، خلال ساعتين للرحلة، وهو ما سيضيف خدمات جديدة تناسب حاجة فئات من السائحين بين انشطة السياحة الثقافية والشاطئية، وتسهل عليهم الانتقال والعودة في نفس اليوم ويخفف معاناة السائحين خلال الرحلة بالأتوبيسات ويختصر وقت الرحلة من 4 ساعات إلى ساعتين فقط ويتمكن السائح من زيارة جميع المعالم السياحية بالاقصر واحداث رواج سياحي بين الغردقة والأقصر وأسوان.

وبحسب بيان، الأحد، شهدت المنطقة المقترح سير الخط الحديدي الجديد بها خلال الايام الماضية في محافظات قنا والاقصر والبحر الأحمر زيارة تفقدية لوفد من مسؤولي وخبراء وزارة النقل وشركة «سيمنز» الالمانية وعدد من ممثلي الجهات المختصة وخبراء الطرق تفقد مسار خط القطار الجديد بين الاقصر قنا سفاجا الغردقة على مدي يومين تمهيدا لبدء الأعمال به.

وكشفت مصادر من الوفد الذي قام بتفقد مسار الخط في تصريخات خاصة لـ"المصري اليوم"، أن أعمال الرفع المساحي الدقيق للخط ستبدأ اعتبارًا من الاول من فبراير المقبل وأنه من المخطط تعديل مسار الخط القديم ليكون موازيا لطريق قنا /سفاجا وذلك في ضوء امكانية تخصيص مسار للقطار موازيًا للطريق، وذلك بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة.

كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعلن عن احياء مسار مشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبوطرطور ومده للغردقة في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط، وجرى الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب ليخدم هذا الخط مشروع المثلث الذهبي، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 50 كم، لتشغيل قطار سريع للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي، لافتًا إلى أن من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنوياً، ويتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويًا.