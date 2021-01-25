شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة إشغالات شارعي ليبيا والثانوية في مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح الدفع بحملات لإزالة اشغالات الطريق المخالفة بشارع ليبيا والثانوية على فترتين تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.

وقال جاب الله في بيان، إنه جرى التحفظ على السيارات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين وتم تحرير مخالفات للمحال التجارية وتوقيع غرامات على المخالفين وسيتم تطبيق اقصي غرامة اذا تكررت المخالفة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشددا على مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة اشغال الطريق المخالفة التي أدت إلى احتلال الارصفة وترتب ذلك على تكدس السيارات والعربيات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم اشغال الطريق بالمخالفة للقانون وتطبيق أقصي عقوبة وغرامة على كل من يخالف هذه التعليمات حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.