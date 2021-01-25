شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب المهن الحرفية بالتل الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المحافظ وضع اللمسات الأخيرة لمبادرة رئيس الجمهورية مهنتك مستقبلك في مركز ومدينة التل الكبير وإنهاء كافة التجهيزات وتوصيل الكهرباء لسيارة المبادرة وأعمال التجهيز النهائية لها لبدء الدورة.

تأتي مبادرة«مهنتك مستقبلك» تنفيذًا ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقوم المبادرة على تدريب مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة اسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.