شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: 20 مليار جنيه التقدير المبدئي لتكلفة تطوير «قرى حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى مختلفة عن كل ما سبق في مصر.

وتابع «الفقي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن المبادرة تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين من إنشاء فرص عمل، وإدخال المياه والمرافق وإنشاء مجمعات صناعية صغيرة، مؤكدًا أن 68 قرية على مستوى سوهاج في مبادرة حياة كريمة.

وأوضح المبادرة الرئاسية لتطوير القرى تهدف لتطوير 181 قرية في 7 مراكز بالمحافظة، مؤكدا أن التنمية الحالية شاملة ومتكاملة، مشيرًا إلى التقدير المبدئي لتكلفة تطوير قرى سوهاج في ضوء المبادرة الرئاسية يبلغ 20 مليار جنيه.