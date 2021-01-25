شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: حصر 16 قرية للقنطرة شرق لإدراجها ضمن مشروع تطوير القرية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية حصر لجنة حياة كريمة لأحتياجات 16 قرية الأكثر أحتياجا بالقنطرة شرق لتطوير البنية التحتية لهم ضمن مشروع تطوير القرية المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح االسيسي لتطوير البنية التحتية لـ 1500 قرية ،وهم الأبطال، التقدم، جلبانة، ميت أبوالكوم الجديدة، الإسماعيلية شرق 6، التل الأحمر، العزبة، السلام الجديدة، بوابه القنطرة، بئر أبوعروق، بير حبيطة، جبل أم خشيب، كسيب حبيشي، حض أبوسعادة، بير مدكور.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ وقام بالحصر الميداني الدكتور محمد ترك منسق المبادرة عن محافظة الإسماعيلية ودكتورة فاطمة سيد مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة .