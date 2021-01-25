شكرا لقرائتكم خبر عن النمنم: أردوغان يستغل الإخوان للضغط على مصر في أمور معينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الإخوان سوف يظلوا يراهنون على الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن أهم الدراسات التي تصدر عن الإسلام السياسي تكون من فرنسا وبريطانيا.

وأضاف المفكر حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن مصر كان لها اصدقاء حقيقيين في العالم كله، ولا يمكن أن نغفل ذلك أبدا، مؤكدا أن الإخوان لم ولن يستفيدوا ولم ولن يتعلموا.

وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الإخوان للضغط على مصر في أمور معينة، مشيرا إلى أن السياسة التركية تغيرت تجاه الإخوان منذ عامين، حيث أنها قامت بتسليم أحد العناصر الإرهابية إلى مصر، وأظن أن هذا يعتبر «عربون محبة» من الجانب التركي.

وتابع: كثير من التسريبات الإخوانية تتم عن طريق المخابرات التركية، لأنهم «زهقوا منهم»، لافتاً إلى أن فترة الرئيس السادات كانت سبب عودة الإخوان إلى مصر، وأن أكبر ضربة جاءت للإخوان عندما تم انكشافهم أمام الرأي العام خلال سنة الحكم.