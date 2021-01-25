شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مشهد «ربط شلبية».. عرض مسرح مصر «فرحة» يثير غضب سيدات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب مسرحية «فرحة» لفرقة مسرح مصر المعروضة على إحدى القنوات الفضائية في غضب سيدات الصعيد، بسبب «فقرات مسيئة».

وأظهر العرض المسرحي رجلا صعيديا يربط زوجته «شلبية» بحبل مثل ذوات الأربع، وهو منظر اعتبر غير لائق بالمرأة الصعيدية.

ونشرت سيدات من محافظات الصعيد عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدن المسرحية، وما تضمنته من إساءات للمرأة الصعيدية.

وقالت أميرة عبدالفتاح، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا سابقا، إن مسرحية «فرحة» حقرت من الصعايدة والمرأة والفلاحة الصعيدية.

تابعت: «الأم الصعيدية هي المعنى الحقيقي لعظيمات مصر، وتحقيرها إهانة لا نقبلها»، مشيرة إلى أن «إسماعيل يس ساهم بشخصياته في التحقير من شأن الصعايدة».

وختمت قائلة: «كل دولة فيها تنوع ثقافي، لكننا لم نر أحدًا يطلق النكات مثلما يحدث في مصر، وآن الأوان أن تنتفض المنظمات الحقوقية لوقف هذه المهزلة».