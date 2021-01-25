شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الوزارة تتعاون مع وزارات أخرى باختيار مراكز مستهدفة لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارات أخرى باختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة.

وأضاف متحدث التنمية المحلية خلال مداخلة ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن ما سبق يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين في نطاق المركز، لافتا إلى ان ذلك يتم من خلال تطبيق معايير أولوية التنمية الـ 9 التي تم التوافق عليها.

وأوضح قاسم، أن من معايير أولوية التنمية، نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز، وعدد القرى التي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، ونسبة تركز قري مراكب النجاة، ومعدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.