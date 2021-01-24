شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة عبلة الكحلاوي من مسجدها بالهضبة الوسطى ظهر الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، غدا الاثنين، بمسجد الدكتورة عبلة الكحلاوى بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام مجمع الباقيات الصالحات، وكانت الداعية الإسلامية رحلت عن عالمنا مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

الدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

التحقت الدكتورة عبلة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.