شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري ينعى الكحلاوي: شمس من العلم والولاية قد انطفأت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي توفيت، مساء الأحد، متأثرة بفيروس كورونا، قالًا: «ببالغ الحزن والألم والأسى أنعي إلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية أستاذتنا الفقيهة الجليلة الشيخة الصالحة، الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي».

ووصف «الأزهري»، في صفحته على «فيس بوك»، الراحلة بـ«شمس من العلم والولاية»، قد أنطفأت، مضيفًا: «والله يعلم ما في القلب من حزن شديد على فقدها، فقد كانت شمس ونورا في حياة ألوف وملايين من الأسر والبيوت، الذين وجدوا في كلامها ونصائحها نورا يملأ القلوب سكينة ونورا، لقد ربطتني بها رحمها الله علاقة خاصة جدا».

وأردف: «فكانت أمي بعد أمي، وكان بيني وبينها اتصال مستمر ومشاورة دائمة في أمور عامة وخاصة، وكم كانت لها الأيادي السابغة والإنفاق الواسع على ذوي الحاجات، كانت من أهل العلم والصلاح الذين يصح أن نسميهم ورثة النبوة بحق وصدق، رحمك الله يا أستاذتنا الجليلة، ورفع درجاتك في جنات النعيم، وألحقنا بك في عليين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون».