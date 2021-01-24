شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعي عبلة الكحلاوي: كانت صوتًا وسطيًا معتدلًا وواعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتورة عبلة الكحلاوي ،الأستاذة بجامعة الأزهر الشريف (رحمها الله رحمة واسعة)، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يجزيها خير الجزاء على ما قدمت في خدمة دينها ووطنها ورسالتها الإنسانية، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقال وزير الأوقاف: فقدنا قامة علمية وأخلاقية وصوتا وسطيا حكيما، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، (إنا لله وإنا إليه راجعون).