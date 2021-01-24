شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: ما يحدث في البرلمان حاليا نقطة تحول.. واستدعينا 10 وزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن ما يحدث في البرلمان هذه الأيام نقطة تحول مهمة، في إطار الدور الرقابى للبرلمان، وهو ما تحدث عنه رئيس المجلس في أولى جلساته، وقال إننا سنناقش الحكومة فيما أنجزته، واستدعينا 10 وزراء، وخلال أيام سيكون لدينا باقى الوزراء، فكل وزير يعرض وجهة نظره، ومدى التزامه ببرنامجه.

وأضاف خلال برنامج «حديث القاهرة»، على القاهرة والناس مع خير رمضان وكريمة عوض، أن البرلمان السابق كان له ظروفه، ولكن هناك دور مهم في الدور التشريعى لمجلس النواب، منذ بدايته، وحتى الان، فوزير الرى اليوم تحدث عن رؤية الوزارة لبعض القضايا الداخلية المتعلقة بالرى والترع، وكانت قضية سد النهضة من القضايا الرئيسية اليوم.

وتابع، نقدر دور القيادة السياسية في سد النهضة، ولكن هذا الدور لابد أن يكون له ظهير شعبى متمثل في مجلس النواب، فهناك تصريحات دبلوماسية، ولكن خلف الكواليس تكون الصورة مختلفة، ومن المهم أن يكون البرلمان بلجانه المختلفة، تكون معنية بهذه الصورة، وتبقى على اطلاق بهذه التفاصيل.

وأردف، تحدث عن دور الشعب في هذا لملف، فالكنيسة لها دور كبير في هذا الأمر، لأن بها اتصال بالكنيسة في أثيوبيا، ومن المهم أن يتم تفعيل هذا الدور، وعلينا أن نتواصل مع القوى الشعبية الأثيوبية، علينا أن نواصل ضغوطنا في كل أنحاء العالم، حتى نحتكم إلى مذكرة تفاهم، فمصر طرحت منذ البداية حل موضوعى، يتضمن حفظ حق أثيوبيا، ولكن قضية سد النهضة بالنسبة لمصر «حياة أو موت»، ولا يوجد أي حل حتى الان، ومع ذلك مازال معنا الكثير من أوراق الضغط.