شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد: ما تحقق يعد إنجازًا والتنظيم يدرس على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ أشرف صبحي، وزير الرياضة، منتخب مصر لكرة اليد بعد تعادله مع منتخب سلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد، وتأهله لدور الثمانية بالبطولة.

وأضاف مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المواجهات المقبلة صعبة ومهمة حيث سينافس على المراكز الثمانية الأولى .

وأوضح أن مواجهة الدنمارك في دور الثمانية-حال فوز السويد على روسيا واحتلال مصر المركز الثاني في المجموعة-قوية خاصة أنهم أبطال العالم متمنيا أن يصلوا لمستوى جيد أمام الدنمارك المباراة المقبلة للصعود إلى نصف النهائي.

وتابع أن الهدف كان الصعود لدور الثمانية والتواجد مع العظماء الثمانية مشيرا إلى أن إنجاز مصر في التنظيم وعمل الفقاعة الطبية يدرس على مستوى العالم، وسط إشادة كبيرة من كل الوفود والمتابعين رغم جائحة كورونا، وما تحقق حتى الآن إنجاز يحسب للدولة المصرية.