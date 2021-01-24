شكرا لقرائتكم خبر عن «من البيض المخصب».. طبيب في انجلترا يكشف تفاصيل تصميم لقاح ضد كورونا يؤخذ عن طريق الأنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الطبيب محمد رحيم، عضو الفريق البحثي بإحدى الجامعات في إنجلترا، تفاصيل تصميم لقاح بشري ضد فيروس كورونا المستجد، بتقنية جديدة تدعى «الهندسة الوراثية العكسية»، من البيض المخصب، ويؤخذ عن طريق الأنف وبأقل تكلفة.

وقال «رحيم» في لقائه عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الأحد: «إن اللقاح هو عبارة عن فيروس مرض نيوكاسل، وهو فيروس أصله من الدواجن، وهو أحد الفيروسات الحية الذي يمكن عزله ويتم إعطاؤه حيا وليس ميتًا، وهو ما يجعله قادرا على إثارة المناعة خلال 24 ساعة».

وأشار إلى أن هذا اللقاح استخدم تكنولوجيا معروفة ومعترفًا بها عالميًا وتم تجربته على نوعين من الحيوانات، وتم تجربته مرتين في إنجلترا وأخرى في جامعة تكساس، وسيتم إعطاؤه للبشر عن طريق الأنف.