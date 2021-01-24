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«من البيض المخصب».. طبيب في انجلترا يكشف تفاصيل تصميم لقاح ضد كورونا يؤخذ عن طريق الأنف

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الطبيب محمد رحيم، عضو الفريق البحثي بإحدى الجامعات في إنجلترا، تفاصيل تصميم لقاح بشري ضد ، بتقنية جديدة تدعى «الهندسة الوراثية العكسية»، من البيض المخصب، ويؤخذ عن طريق الأنف وبأقل تكلفة.

وقال «رحيم» في لقائه عبر سكايب، مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الأحد: «إن اللقاح هو عبارة عن فيروس مرض نيوكاسل، وهو فيروس أصله من الدواجن، وهو أحد الفيروسات الحية الذي يمكن عزله ويتم إعطاؤه حيا وليس ميتًا، وهو ما يجعله قادرا على إثارة المناعة خلال 24 ساعة».

وأشار إلى أن هذا اللقاح استخدم تكنولوجيا معروفة ومعترفًا بها عالميًا وتم تجربته على نوعين من الحيوانات، وتم تجربته مرتين في إنجلترا وأخرى في جامعة تكساس، وسيتم إعطاؤه للبشر عن طريق الأنف.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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