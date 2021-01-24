شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: جميع دول العالم تواجه أزمة في توفير لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن تطعيم الأطقم الطبية أمر جيد ليس بغريب على القيادة السياسية خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة تطعيم الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا.

وأضاف «العدوي» خلال مداخلة مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن دول العالم تواجه أزمة في توفير لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت توفير كمية كافية وهناك كميات أخرى في الطريق مع وجود أولوية في التطعيم تبدأ بالأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونتمنى أن يكون لدينا خطوط إنتاج لقاح كورونا بالتنسيق مع الشركات العالمية المنتجة للقاح.

وأوضح أن حملة 100 مليون صحة نجحت في القضاء على قوائم الانتظار لفيروس سي، مشيرا إلى أن الحذر واجب مع فيروس كورونا رغم البدء في التطعيم.