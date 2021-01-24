شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن تفاصيل امتحانات التيرم الأول 14 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستعلن تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات 14 فبراير المقبل.

وأضاف، في تصريحات، أن كل ما يكتب «قبل هذا الموعد» هو اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد، محذرًا من الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تبث أخبارًا مغلوطة عن عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، يناير الجارى، ونفى عقد أي امتحانات عملية أو شفوية أو تحريرية أو إلكترونية خلال فترة توقف الدراسة حتى 20 فبراير المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة تقدير الموقف الوبائى لفيروس كورونا في مصر.

ونفى «شوقى» كل ما تردد عن إلغاء الامتحانات أو استبدالها بالأبحاث أو حذف مناهج أو تخفيفها، مؤكدا استمرار عمل المنصات التعليمية في شرح الدروس.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أنه مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتباراً من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول، يستطيع الطلاب في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها الوزارة.

إلى ذلك، قال مصدر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول سيتم عقدها تحريريا لغالبية الفرق الدراسية والمواد، لافتًا إلى أن عددا محدودا من الجامعات تمتلك بنية تحتية تؤهلها لعقد الاختبارات إلكترونيًا، وأشار إلى أنه سيترك لكل جامعة تنظيم جداول الامتحانات وفقًا للضوابط الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وما يضمن عدم تكدس الطلاب في وقت واحد.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، وجه رؤساء الجامعات بضرورة إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل والتى تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومى.