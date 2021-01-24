شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أوقاف مطروح توّزع ٤٠٠ مصحف على المقارئ والمساجد الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على توجيهات من وزارة الأوقاف، أهدى فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، جميع أعضاء المقارئ بالمديرية مصاحف قرآنية

خدمة لكتاب الله بطبعات فاخرة تكريما لحملة القرآن.

كما قامت المديرية بتوزيع عدد من المصاحف من ذات الطبعة على المساجد الكبرى، والتي ستكون متاحة لرواد المساجد بعد الانتهاء من أزمة كوفيد 19.

وأكد فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير، أن هذه المصاحف القرآنية الكريمة تزيد قابلية مرتادى المساجد على مدوامة قراءة القرآن بالمسجد، وذلك بعد انتهاء جائحة كوفيد 19 بإذن الله قريبا، لتعود المساجد عامرة بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم .