شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق: الإخوان اعتبروا فوز «بايدن» انتصارًا لهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أنه لابد مكافحة التمدد الشيوعي وتدخلت المخابرات الأمريكية لمنع ذلك، لافتاً إلى أن الإخوان اعتبروا فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتصارًا لهم.

وأضاف «النمنم» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن «اللواء محمد نجيب كان محبوب جدًا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه قام بتحية ملكية للملك فاروق وإطلاق 21 طلقة»، مؤكدًا أن «العلاقة بين الإخوان والإدارة الأمريكية تعود إلى الخمسينيات».

وأوضح أن «الرئيس بوش الابن أول من دفع بالإخوان في مصر، لكن حينما تعاملت الإدارة الأمريكية بحكم أنهم كانوا أغلبية في مجلس النواب في أواخر سنوات حكم الرئيس محمد حسني مبارك»، مشيرًا إلى أن «الإخوان رغم كل الشر الذي بداخلهم لديهم غياب سياسي، وتصوروا أن ترامب بينه صداقة وبين الدولة المصرية، لافتاً إلى أنه منذ 25 يناير أن أوباما كان لديه كراهية للرئيس مبارك، أولها فارق العمر والأجيال، ولن ننسى أن أوباما ابن القارة الأفريقية».