شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري لتنمية الصادرات»: الإصلاح الاقتصادي حل الكثير من أزمات الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن معدلات البطالة انخفضت في أزمة كورونا، ولكن هناك عمالة في بعض القطاعات تأثرت بالأزمة، مشيرة إلى أن مبادرات البنك المركزي عملت على دعم الكثير من المؤسسات من أجل الحفاظ على العمالة، وعملت البنوك بتنفيذ هذه المبادرات بصورة كبيرة للغاية.

وتابعت «سلطان»، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الاقتصاد غير الرسمي يماثل الاقتصاد الرسمي، وإدخاله في الاقتصاد الرسمي من شأنه مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي، مشيرة إلى أن حجم المعاملات زاد بنسبة 200% من خلال التعاملات الإلكترونية، وهذا دليل على أن المعاملات الإلكترونية قادرة على جذب المزيد من العملاء بصورة كبيرة للغاية.

وأشارت إلى أن الإصلاح الاقتصادي حل الكثير من المشاكل والأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري، مما جعل مصر قادرة على مواجهة أزمة كورنا بشكل أكبر.

وأكدت أن البنك يسعى لخلق وظائف جديدة عن بعد خلال المرحلة المقبلة، معقبة: «الموظف مش هيحتاج يجي البنك غير مرة واحدة في الشهر».

وتابعت «سلطان»، أن صادرات مصر متنوعة، ودرجة تأثير القطاعات تختلف من قطاع للآخر، مشيرة إلى أن أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة هي السياحة، ثم قطاع الغزل والنسيج، أما قطاع التعليم والصحة فلم يتأثر، وقطاع الحاصلات الزراعية زادت صادراته بصورة كبيرة.

ولفتت إلى أنها متفائلة بالأيام المقبلة في ظل الوصول إلى لقاح كورونا، خلاف أن نسبة الوفيات في مصر قليلة بالمقارنة بأوروبا والغرب عمومًا، وهذا يرجع إلى أن الشعب المصري شاب.