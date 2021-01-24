شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يهنئ الشرطة بعيدها ويدعو المعلمين للحديث عن تضحيات رجالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن يوم 25 يناير من كل عام يوافق عيد الشرطة ، وقد جاء ذلك تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزى.

وقال نائب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: "خالص التهاني لجميع القيادات الأمنية والضباط والجنود من رجال الشرطة بمناسبة عيدهم التاسع والستين وكل عام وأنتم بخير وحفظكم الله ورعاكم، وانتهز هذه الفرصة وأدعو زملائي المعلمين بالحديث الدائم مع أبنائهم وطلابهم عن دور وتضحيات رجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع الوطن وذلك ليصبح أبنائنا و طلابنا جيلا واعيا منتميا لوطنه العزيز مصرنا الغالية بكل عزة و فخر

وتابع نائب الوزير: أدعو الله العلي القدير أن يُديم علينا الصحة والعافية والسلام والأمن والأمان والتقدم والازدهار والاستقرار والانتصار لمصر وشعبها كل عام وأنتم جميعاً بكل الخير والصحه والسعادة، تحيا مصر . تحيا مصر . تحيا مصر.