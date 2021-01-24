اليوم مطار القاهرة يسير 48 رحلة جوية للسعودية لنقل 5480 راكب

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القاهرة - سامية سيد - يسير اليوم الأحد، مطار القاهرة الجوى، 48 رحلة جوية سفر ووصول إلى المملكة العربية السعودية لنقل 5480 راكب.

وقال مصادر بالمطار، بأن اليوم الأحد، على مدار 24ساعة يشهد سفر 23رحلة للعديد من شركات الطيران إلى وجهات متعددة بالمملكة العربية السعودية تقل على متنها 3884 راكب، فى حين يُستقبل المطار 25 رحلة وصول قادمة من جهات عديدة بالسعودية تنقل على متنها مايقارب 1596راكب.

وأضافت المصادر، أن الجهات منها الرياض جدة المدينة القسيم حائل الدمام وغيرها من الوجهات المختلفة.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية، المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.