شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية لكأس العالم لليد: إجراء 1790 تحليل pcr لكورونا لجميع الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 73 فردًا من الوفود المشاركة فى البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس السبت، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا أن جميعهم بحالة صحية جيدة.

يأتى ذلك فى إطار العمل بخطة التأمين الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر فى ألفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة فى التصدى لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولى لكرة اليد.

وأوضح المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء الإسعافات لـ 5 من أعضاء المنتخبات على أرض الملعب، وحالتهم الصحية جيدة، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 24 فردًا من المشاركين فى البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، وذلك من خلال 8 عيادات متنقلة متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 44 من المشاركين فى البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل ألفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طواريء، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.

وأشار المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أنه تم إجراء 1790 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية لجميع ألفرق المشاركة فى البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بألفنادق وألفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.

وأكد أن اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الدكتور علاء عيد، تتابع على مدار الساعة تنفيذ خطة التأمين الطبى للبطولة، وتقوم بالعمل على تلبية أى احتياجات طبية أو لوجيستية والإمداد ألفورى بها، حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام المشاركين فى البطولة.

ولفت المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقوم بتقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين فى البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.