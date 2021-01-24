شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: غدا تسليم جرعات لقاح كورونا لكافة مستشفيات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن معظم محافظات الجمهورية تسلمت اليوم بالفعل جرعات لقاح كورونا الخاصة بالأطقم الطبية اعتبارًا من اليوم، وسيبدأ غداً تسليم جرعات القوات المسلحة ومستشفيات الشرطة.

أضافت هالة زايد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أنه خلال هذا الأسبوع، ستصل جرعات اللقاح لكافة مستشفيات العزل الرئيسية والصدر والحميات، بالإضافة للحكومية والتابعة للقوات المسلحة ومستشفيات وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزيرة، أن جميع أعضاء الأطقم الطبية اللتى تلقت لقاح كورونا، وقعت اليوم على ما يسمى "الموافقة المستنيرة" قبل تلقى اللقاح، مبينه: "الأمر اختياري ولا يمكن فرضه على الأطباء".