شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تطلق اسم المهندس أبوطالب توفيق على هنجر 7000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصر للطيران فى بيان لها مساء اليوم الأحد، أنه بمبادرة طيبة من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني وبالاتفاق مع الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وتخليدا لاسم احد ابناء مصر للطيران البارين تقديرا لجهوده الجليلة ، تقررإطلاق اسم الفقيد المهندس أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية علي هنجر 7000 الذي شهد وفاة سيادته اليوم أثناء تأدية عمله وذلك تخليدا لماقدمه لقطاع الطيران المدنى طوال فترة عمله بمصرللطيران وكواحد من أهم أبناء القطاع المخلصين والمؤثرين به على مدار حياته.

كان المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية، قدتوفى صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل داخل هنجر 7000 وتم نقله إلي مستشفى مصر للطيران وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصرللطيران.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المهندس طالب توفيق البالغ من العمر 60 عاما تعرض لأزمة قلبية مفاجئه داخل هنجر 7000 التابع للشركة، والمتواجد داخل مهبط مطارالقاهرة الدولي أثناء أداء العمل، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، واستدعاء سيارة اسعاف تحتإشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصرللطيران إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، تم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.