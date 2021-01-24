شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة منع غواص من البحث عن مفقود بالمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أنه بالنسبة لما تم تداوله على إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بعرض مقطع فيديو يتضمن إدعاء أحد الغواصين منعه من محاولة إنتشال جثمان غريق بترعة الإسماعيلية بمحافظة الشرقية مضى على إختفائه عدة أيام.

أمكن تحديد الشخص المذكور (يعمل بإحدى المدارس – ويعمل بمجال الغوص ، ومقيم بالدقهلية) .. حيث تم ضبطه وبسؤاله تبين أنه عقب سقوط سيارة يستقلها 4 أشخاص من أعلى كوبرى الزوامل بترعة الإسماعيلية بنطاق محافظة الشرقية وتمكن قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال السيارة وعدد 3 أشخاص من مستقليها ولم يتم العثور على قائدها، عقب ذلك إتفق أهالى قائد السيارة المفقود على الإستعانة بالغواص المشار إليه للبحث عنه وذلك نظير حصوله على مبلغ مالى، حيث حضر بمعداته لمكان الحادث إلا أنه فوجئ بوجود قوات الإنقاذ النهرى التى منعته من البحث بذات المنطقة لقيامها بأعمال البحث، على إثر ما سبق غادر إمتثالاً للتعلميات وإمتنع عن رد المبلغ لأهلية المفقود الأمر الذى أسفر عنه وقوع مشادة كلامية بينهم وتوجهوا لمركز شرطة بلبيس لتحرير محضر إلا أنه تم الصلح فيما بينهم .

كما أضاف المذكور قيامه بتسجيل مقطع الفيديو محل الواقعة ونشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إلا أنه فوجئ بتداوله على القنوات الموالية للجماعة الإرهابية، الأمر الذى دفعه لتسجيل مقطع آخر لنفى علاقته بتلك القنوات أو الجماعة الإرهابية .. ولم يستدل على وجود ثمة تجاوز من قبل قوات الإنقاذ النهرى حيال المذكور وأن إدعائه بذلك جاء لخشية إدعاء أهليتة المفقود المذكور قيامه بالنصب عليهم ولإبراء ذمته أمامهم.