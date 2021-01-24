شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: قريبا.. التعاقد مع شركة منتجة للقاح كورونا لإنتاجه لمصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إن الدول المنتجة للقاحات ضد فيروس كورونا لم تستطع تأمين احتياجاتها بشكل كامل، موضحة أنه في ظل الحاجة الكبيرة حول العالم، وفي ظل محدودية الإنتاج للقاح، ستقوم كل دول العالم بما فى ذلك الدول المنتجة، بأخذ احتياجاتها بشكل تدريجى، وتضع أولويات لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، خلال حوارها مع قناة سكاى نيوز، أن قدرة الشركات على التوريد ستقتصر على تطعيم الأطقم الطبية في الربع الأول من العام، ثم سيتم توريد جرعات إضافية حتى نهاية 2021 تدريجيا، وهو ما سيتم في كل دول العالم، من ضمنها الدول المنتجة، موضحة أنه حتى الدول التي بدأت التطعيم بالفعل والدول العظمى.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه خلال وقت قصير ستتعاقد الحكومة المصرية مع إحدى الشركات المنتجة للقاح، لإنتاج اللقاحات لمصر ودول أفريقيا من خلال الشركة التابعة لوزارة الصحة المصرية "فاكسيرا".