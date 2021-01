شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تنظم محاضرة لدعم وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة واكتشاف مواهبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان: "إعداد المتاحف لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة" تقوم الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ببث محاضرة عبر التطبيق الافتراضي Zoom، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، في تمام الساعة 7:30 مساءًا.

وسيقوم بإعداد المحاضرة وتقديمها أمل عزت، استشاري نفسي وتربوي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة Hope City.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار ومؤسسة Hope City لمزدوجي الإعاقة.

ومن جانبها، أشارت تهاني نوح، المشرف العام على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بأن محاور المحاضرة ستتناول التعريف بمعني كلمة متحف طبقاً لتعريف المجلس الدولي للمتاحف ICOM، وتعريف المتحف الدامج، وكيفية عمل الإتاحة بالمتاحف وتيسير الوصول إليها، بالإضافة إلى مفهوم التصميم الشامل للتعلم واستخدامه في المتاحف، ورفع كفاءة المتحف وتأهيله ليكون متحفاً متكاملاً دامجاً للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، وكيفية إعداد وتدريب أمناء المتاحف للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

وأضافت نوح ، أن هذه المحاضرة تأتي في ضوء الدور التوعوي الذي تقوم به الإدارة، لتأهيل المجتمع لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اكتشاف مواهبهم وقدراتهم لدمجهم من خلال المتاحف بالمجتمع، كخطوة فعالة في طريق التنمية المستدامة_مصر 2030.

هذا هو الرابط الخاص بالمحاضرة

Amal Ezzat is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: إعداد المتاحف لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة

Time: Jan 26, 2021 07:30 PM Cairo

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/71714112671?pwd=ZnNid1M0RE9qWTd5eGlLemlNUUVxUT09

Meeting ID: 717 1411 2671

Passcode: NZE9CC