شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: الأمم المتحدة رصدت جهودنا فى توعية المصريات ضد الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور والذى يقدمه الاعلامى أسامة كمال، إن الأمم المتحدة رصدت مجهودنا لتوعية المصريات ضد فيروس كورونا، مشيرة أن وزارة التضامن الاجتماعى ضمت أكثر من 160 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وأن المجلس قام بتقديم العديد من برامج الدعم النفسى للمصابات بفيروس كورونا .

على جانب آخر، كانت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، قالت إن تغليظ عقوبة الختان يمثل مرحلة مهمة ويوم تغليظ العقوبات كان يوماً سعيداً على المرأة المصرية.

وأكدت أن القانون شهد تعديلات بتغليظ العقوبة في عام 2016 ثم تغليظها بشكل أكبر في 2012 مؤكدة أن فيصل العوائد من تعديل القانون يعتمد على التطبيق على الارض ومباشرة فعاليته ورصد الثغرات، قائلة: "النهاردة مع كل تعديل بيتم دراسة التطبيق على الأرض ومافيش عيب مع التطبيق نراقب الفوائد والثغرات مجدداً".