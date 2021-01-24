شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة التضامن: برنامج "فرصة" يهدف للانتقال من المساعدات إلى الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادى ومشرف برنامج فرصة، إن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت من 5 سنوات برنامج تكافل وكرامة، واستكملت ذلك ببرنامج "فرصة" لإتاحة الفرصة للقادرين على العمل.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامى شادى شاش، أنه تم توقيع اتفاقية مع منظمة العمل، لافتا إلى أن برنامج "فرصة" يهدف للتهيأة لفرص العمل، وكذلك عمل مصانع صغيرة للعمل بها.

وأكد أن برنامج "فرصة" يهدف إلى الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج والاستقلالية المالية، لافتا إلى أنبرنامج "فرصة" لديه منهجية مختلفة عن المنهجيات التقليدية ويستهدف المحافظات والأفراد.

وأوضح أنه يتم التركيز على استراتيجية لاستخراج الفئات القادرة على العمل من قوائم الفقر، مردفا: "لدينا 3.9 مليون أسرة تحصل على مساعدات التضامن الاجتماعى وتكافل وكرامة، يمثلوا 15 مليون مواطن".