شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر قرار تشكيل لجنة الإعجاز الربانى وأهم مهامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رقم (26) بتاريخ 19 يناير 2021م الموافق 6 من جمادى الآخرة 1442هـ بشأن تشكيل لجنة الإعجاز الرباني في الكون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وأهم مهامها.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ترأس أول اجتماع للجنة الإعجاز الربانى فى الكون فى مصر بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور 13 عضوًا من أعضاء اللجنة وهم:

1-الدكتور محمود أحمد شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس.

2- الدكتور محمود محمد عبد اللطيف صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا النباتية والحيوانية.

3- الدكتور حسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر.

4- الدكتور حسام الدين أحمد حسنين موافى أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة.

5- الدكتور مها محمد فريد عقل عميدة كلية طب بنات الأزهر (سابقًا).

6- الدكتور زهية كامل مصطفى فهمى أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة عين شمس.

7- الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس.

8-الدكتور كريمة عبدالخالق حامد أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة عين شمس.

9- الدكتور عادل محمد محمود البسيونى أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

10- الدكتور عبد العزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

11- الدكتور محمد فتحى عثمان أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

12- الدكتور شوقى محمود سليم أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

13- الدكتوردسوقى أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة عين شمس.

والدكتور أيمن على أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة مقرر اللجنة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجميع أشادوا بانعقاد هذه اللجنة لأول مرة بما تضمه من القامات العلمية المتخصصة، وأعربوا عن استعدادهم لبذل أقصى الجهد فى إنجاح عملها، حيث تتولى اللجنة المهام التالية :

1- عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات فى مجال الإعجاز الربانى فى الكون.

2- عقد الندوات العلمية والثقافية العامة والقوافل التثقيفية، سواء عبر وسائل الإعلام، أم بالجامعات، ومراكز الشباب، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي.

3- إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) فى الكون.

4- الإعداد لبرنامج تلفزيونى يجمع ميزات البرامج المعروفة فى هذا المجال، مثل: برنامج “العلم والإيمان”، وبرنامج “عالم البحار”، وبرنامج “عالم الحيوان”، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.

وقد تم الاتفاق على إطلاق منصة علمية متخصصة لهذه اللجنة على موقع وزارة الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف على أن باب اللجنة سيظل مفتوحا لكل الإسهامات العلمية المختصة فى هذا المجال، وإنه قد وجه على الفور بالإعداد لثلاث دورات متخصصة فى الإعجاز الربانى فى الكون، الأولى ستكون بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية، والثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، والثالثة بإحدى كليات الطب، وسيتم افتتاح الدورة التدريبية الأولى يوم السبت 6 فبراير بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية.