شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تنفى حرق مخلفات 18 ألف فدان قصب بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدم وجود أية حرائق بزراعات القصب بزمام مراكز محافظة سوهاج، مشددة على تطبيق الإجراءات القانونية بحزم تجاه أى مخالفات بيئية تتسبب فى تلوث الهواء.

وأوضحت فى بيان، ردا على ما تداولته وسائط إلكترونية بشأن وجود حريق بزراعات القصب بزمام مراكز محافظة سوهاج، وتشمل مركز البلينا وجرجا ودار السلام، على الفور أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من الفرع الإقليمي بسوهاج ومديرية الزراعة بالمحافظة و الوحدات المحلية، وكذلك الإدارات الزراعية ورؤوساء المراكز للمرور والمتابعة بتلك المراكز، وتبين عدم وجود أى حرائق بمساحات قصب السكر.

وأضافت: بالتواصل مع المسئولين بمصنع سكر جرجا، أفادوا بأنه سيتم تشغيل مصانع السكر والتوريد من المراكز المختلفة، وبدء العمل 28 يناير 2021 ، وبناء عليه يتم حاليا بجميع المراكز الاستعداد لتوريد مساحات محصول القصب لمصانع سكر جرجا المتعاقد عليها من مزراعى القصب بالمحافظة، وحتى الآن لم يتم نقل وتنظيف الأراضى من عيدان محصول القصب، ولم يقم المزراعين بحرق أى مخلفات ناتجه.