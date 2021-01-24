شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يناقش أوضاع عدد من الأديرة مع الأنبا ساويرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة؛ وذلك في إطار لقاءات البابا لمتابعة الأمور الرعوية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد عقد اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة، أمس، لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التي يجري الترتيب لعقدها في شهر مارس المقبل، وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة ، كما سيتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يذكر أنه فى نوفمبر الماضى، بدأت لجان بالمجمع المقدس استئناف نشاطها، بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، واعتمدت بعض اللجان مثل لجنة الأسرة على التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك، عبر بث فيديوهات تعليمية وكارتونية لتعليم المرأة كيفية التعامل مع الطفل، فيما بدأت لجان أخرى كلجنة الإيمان والتعليم، بعقد عدة محاضرات للتوعية بالإيمان الأرثوذكسي، وقد ترأس أولى محاضراتها البابا تواضروس الثاني، ولكنها توقفت منذ ديسمبر الماضي بسبب كورونا، وقد أطلقت لجنة المرأة المنبثقة عن لجنة الأسرة مبادرة جديدة موجهة للأمهات والزوجات تحت عنوان "غيري الطريقة"، لتعليمهم كيفية التعامل مع الأطفال في المذاكرة، عبر سلسلة فيديوهات بالرسوم الكرتونية.