شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "حياة كريمة" بالتنمية المحلية: انتهينا من وضع خطة لتطوير 51 مركزا إداريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من وضع خطة لتطوير 51 مركزا إداريا بالمحافظات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء.

أضاف جاد الكريم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه يتم التنسيق مع كل الجهات المركزية والفئات المعنية والوزارات لبدء تنفيذ تطوير القرى، كما تم تشكيل لجان فى كل وحدة محلية تضم كوادر شبابية ونسائية، لتقوم بدورها الكبير فى عملية المتابعة المجتمعية للتنفيذ.

وأوضح أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تشدد على البدء فى إنهاء كل الخدمات المطلوبة فى كل المراكز، مبينا: "مثل الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى، وتحويل كبلات الكهرباء العلوية إلى أرضية، ثم رصف الطرق الرئيسية والجانبية، وسيتم التعامل مع الشوارع الداخلية بشكل زكي يناسب الطبيعة الريفية، إضافة إلى خدمات الإنارة العامة ثم الخدمات التى تساهم فى تحسين نوعية المواطن المصرى كالتعليم والصحة وخدمات الشباب".