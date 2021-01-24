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السيسي يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد عقب صعوده لدور الثمانية في كأس العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي على موقع التواصل "فيسبوك" تهنئة الرئيس لمنتخب مصر لكرة اليد، عقب صعوده لدور الثمانية في بطول كأس العالم التي تقام في مصر حاليًا.

وقال الرئيس: "أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان، وأكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنياً لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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