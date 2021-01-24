مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران مساء اليوم الأحد، إطلاق اسم الفقيد المهندس أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية، على هنجر 7000 في أرض مهبط مطار القاهرة الدولي، حيث شهد الهنجر وفاة توفيق، أثناء تأدية عمله، وتخليدًا لما قدمه لقطاع الطيران المدني طوال فترة عمله بمصر للطيران، وكواحد من أهم أبناء القطاع المخلصين والمؤثرين به علي مدار حياته تم إطلاق اسمه على الهنجر.

وقالت الشركة إن القرار جاء بمبادرة من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالاتفاق مع الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وتخليدًا لاسم أحد أبناء الشركة البارين تقديرًا لجهوده الجليلة خلال فترة خدمته بالشركة في مختلف المواقع القيادية.​