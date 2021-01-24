شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

قال المحافظ إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء، وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والصيدليات، ومحلات المستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، وإدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة، أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بداخل احدى الصيدليات بمدينة مطاي، ومخصص للبيع لباقي صيدليات المراكز المجاورة، حيث تم تحريز ادوية بدون فواتير داخل المخزن، كما تم تحريز جهاز حاسب آلي يحوي معلومات عن الأدوية وكمياتها، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتسليم المضبوطات للنيابة لتوالي التحقيقات، كما طبقت الوحدة المحلية الغرامة الفورية على 14 مخالف للإجراءات الوقائية والاحترازية.