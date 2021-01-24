شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات المحلية تنشر فرقًا لضبط غير مرتدي الكمامة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوحدات المحلية في المنيا، فرقًا بمداخل ومخارج المدن والقرى لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية لوباء كورونا المستجدة، ومنها ارتداء الكمامات، وتغريم المخالف 50 جنيهًا.

وأكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، في بيان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، لجميع مناطق الخدمات والشوارع والميادين، محذرًا من التقاعس في تنفيذ القرارات.