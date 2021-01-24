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الوحدات المحلية تنشر فرقًا لضبط غير مرتدي الكمامة في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوحدات المحلية في المنيا، فرقًا بمداخل ومخارج المدن والقرى لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية لوباء المستجدة، ومنها ارتداء الكمامات، وتغريم المخالف 50 جنيهًا.

وأكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، في بيان، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، لجميع مناطق الخدمات والشوارع والميادين، محذرًا من التقاعس في تنفيذ القرارات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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