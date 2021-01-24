شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة السكة الحديد: خروج رئيس القطار بطل واقعة شهيد التذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أنه بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير تم الإفراج عن رئيس القطار بطل واقعة شهيد التذكرة.

وأضاف رئيس النقابة العامة فى بيان صحفى، أن كشوف المفرج عنهم تضمن اسم الزميل مجدي حمام رئيس القطار والمحبوس فى القضية المعروفة إعلاميا باسم شهيد التذكرة التي سقط فيها شابان من قطار الإسكندرية القاهرة وتوفي أحدهما فور سقوطه أسفل القطار.