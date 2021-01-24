شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعاقدنا مع شركات دولية لتأمين احتياجاتنا بـ100 مليون جرعة ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن خطة البلاد لتأمين 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا للمواطنين، متابعة: أبرمنا العديد من التعاقدات مع الشركات الدولية ومع تحالف جافي الدولي للقاحات والأمصال، لتأمين 100 مليون جرعة للشعب المصري والمقيمين في مصر.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال حوارها مع قناة سكاى نيوز،: لدينا 101 مليون مواطن و7 مليون مقيم نعتبرهم ضيوف لدينا، سيتم تطعيمهم جميعا، موضحة أنه سيتم تطعيم 20 % من المواطنين عبر اللقاحات التي نحصل عليها من تحالف "جافي" فقط، مستطردة: لكننا تعاقدنا كذلك مع شركة أسترازنكا ومع باقي الشركات الدولية لتأمين احتياجات الدولة التي تصل لـ100 مليون جرعة، من ضمنها جرعات تحالف جافي".

ولفتت الدكتورة هالة زايد، إلى أن الأطقم الطبية في المستشفيات ضمن أولويات الدولة في ضمان حماية خط الدفاع الأول، بعدهم فورا باقي الأطقم الطبية في النظام الصحي، ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.